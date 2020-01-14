Son Dakika › Güncel › Mersin'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Mersin'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
7 saat önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde iki evden 1,5 ton kişniş ve iki televizyon çaldıkları iddia edilen iki zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:32 Kaynak: AA
Mersin'in Gülnar ilçesinde iki evden 1,5 ton kişniş ve iki televizyon çaldıkları iddia edilen iki zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozağaç Mahallesi'nde iki evde meydana gelen hırsızlık iddiasının ardından çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.
Ekipler, zanlıları Silifke ilçesindeki adreslerinde gözaltına aldı, ikametlerde çalınan ürünler ele geçirdi.
Son Dakika Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı Yere düşen cüzdanı almak için 40 takla atan hırsızlar, kameraya yakalandı İstanbul'da hırsızlık olayı en çok 05.00 ile 06.00 saatleri arasında oldu Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor