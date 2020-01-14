Mersin'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde iki evden 1,5 ton kişniş ve iki televizyon çaldıkları iddia edilen iki zanlı yakalandı.

Mersin'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Mersin'in Gülnar ilçesinde iki evden 1,5 ton kişniş ve iki televizyon çaldıkları iddia edilen iki zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozağaç Mahallesi'nde iki evde meydana gelen hırsızlık iddiasının ardından çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, zanlıları Silifke ilçesindeki adreslerinde gözaltına aldı, ikametlerde çalınan ürünler ele geçirdi.

Jandarma, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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