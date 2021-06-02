İRAN'DAN GETİRDİKLERİ HAMMADDEYİ MERSİN'DE İŞLEYİP UYUŞTURUCU ÜRETEN 4 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

İRAN'DAN GETİRDİKLERİ HAMMADDEYİ MERSİN'DE İŞLEYİP UYUŞTURUCU ÜRETEN 4 KİŞİ YAKALANDI

İRAN'dan yasa dışı yollarla getirdikleri metamfetamin hammaddesini Mersin'deki evlerde işleyerek piyasaya süren biri yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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