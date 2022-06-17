Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

17.06.2022 09:17
Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de, evlerinde sentetik uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift gözaltına alındı.

Mersin'de, evlerinde sentetik uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

Adrese çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.H. ile karısı S.H. yakalandı.

İmalathaneye çevrilen evde 18 paket halinde 3 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu, 21 şişe uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

YORUMLAR
500
Kadınlar KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi Kadınlar KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi 43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2) 43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2)
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 09:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement