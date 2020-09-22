Evlilik hazırlığındaki çiftin parkta uyurken para ve telefonlarının çalındığı iddiası - Son Dakika

Mersin'de evlilik hazırlığı yapan bir çift, parkta uyudukları sırada hırsızlığa uğradıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Almanya'da restoran işletmecisi olan Mustafa Zülküflü (51), kentte yaşayan evlilik hazırlığı yaptığı Fatma Polat (35) ile nikah işlemlerini yapabilmek için kente geldi.

İşlemleri tamamlayan çift, gelinlik ve damatlık giyerek fotoğrafı çektirerek ardından kutlama yapmak için restorana gitti.

Geceye doğru restoran çıkışında Yenişehir ilçesindeki bir parkta dinlenmek isteyen Mustafa ve Fatma çifti, bu sırada uyuyakaldı.

İddiaya göre çift, sabah uyandıklarında içinde 1800 avro, 650 lira, 3 telefon, banka kartları ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantanın çalındığını fark etti.

Yaşadıkları olayın ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi olan çift, ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu.

"Sabah uyandığımda 'Nasıl olur çanta yok' dedim"

Fatma Polat, gazetecilere açıklamasında, evlilik kutlaması yaptıkları restoran çıkışında parka gittiklerini söyledi.

Gece parkta uyuyakaldıklarını, sabah uyandıklarında yaşadıklarıyla şok olduklarını anlatan Polat, "Sabah uyandığımda 'Nasıl olur çanta yok' dedim. Eşimin cüzdanındaki paralar da alınmış ve geri boş bırakılmış. Benim çantamı tamamen almışlar. Eşimin çantası boynunda olduğu için çıkaramamışlar. Biz bir an önce o şahıs veya şahısların bulunmasını ve bizden aldıklarının geri verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Polat, şüphelilerin yakalanmasını beklediklerini kaydetti.

Mustafa Zülküflü de yaşadıkları olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Almanya'dan evlenmek için gelmiştim. Mutlu bir gün yaşamıştık. O gün hanımla fotoğraf çektirdik. Bütün paramız gitti. Artık yapacak bir şeyimiz yok, evlenemiyoruz. Almanya'ya dönecektim şu an dönemiyorum. Ailemizden destek alarak gideceğim. Biz polisin ardından savcılığa başvurduk." dedi.