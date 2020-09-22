Evlilik hazırlığındaki çiftin parkta uyurken para ve telefonlarının çalındığı iddiası - Son Dakika

Evlilik hazırlığındaki çiftin parkta uyurken para ve telefonlarının çalındığı iddiası

Mersin'de evlilik hazırlığı yapan bir çift, parkta uyudukları sırada hırsızlığa uğradıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mersin'de evlilik hazırlığı yapan bir çift, parkta uyudukları sırada hırsızlığa uğradıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Almanya'da restoran işletmecisi olan Mustafa Zülküflü (51), kentte yaşayan evlilik hazırlığı yaptığı Fatma Polat (35) ile nikah işlemlerini yapabilmek için kente geldi.

İşlemleri tamamlayan çift, gelinlik ve damatlık giyerek fotoğrafı çektirerek ardından kutlama yapmak için restorana gitti.

Geceye doğru restoran çıkışında Yenişehir ilçesindeki bir parkta dinlenmek isteyen Mustafa ve Fatma çifti, bu sırada uyuyakaldı.

İddiaya göre çift, sabah uyandıklarında içinde 1800 avro, 650 lira, 3 telefon, banka kartları ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantanın çalındığını fark etti.

Yaşadıkları olayın ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi olan çift, ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu.

"Sabah uyandığımda 'Nasıl olur çanta yok' dedim"

Fatma Polat, gazetecilere açıklamasında, evlilik kutlaması yaptıkları restoran çıkışında parka gittiklerini söyledi.

Gece parkta uyuyakaldıklarını, sabah uyandıklarında yaşadıklarıyla şok olduklarını anlatan Polat, "Sabah uyandığımda 'Nasıl olur çanta yok' dedim. Eşimin cüzdanındaki paralar da alınmış ve geri boş bırakılmış. Benim çantamı tamamen almışlar. Eşimin çantası boynunda olduğu için çıkaramamışlar. Biz bir an önce o şahıs veya şahısların bulunmasını ve bizden aldıklarının geri verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Polat, şüphelilerin yakalanmasını beklediklerini kaydetti.

Mustafa Zülküflü de yaşadıkları olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Almanya'dan evlenmek için gelmiştim. Mutlu bir gün yaşamıştık. O gün hanımla fotoğraf çektirdik. Bütün paramız gitti. Artık yapacak bir şeyimiz yok, evlenemiyoruz. Almanya'ya dönecektim şu an dönemiyorum. Ailemizden destek alarak gideceğim. Biz polisin ardından savcılığa başvurduk." dedi.

Evlilik hazırlığındaki çiftin parkta uyurken para ve telefonlarının çalındığı iddiası

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evlilik hazırlığındaki çiftin parkta uyurken para ve telefonlarının çalındığı iddiası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, canlı yayında hüngür hüngür ağladı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı
20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor 20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor         
20:56
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi         
19:08
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi         
17:28
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 21:09:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlilik hazırlığındaki çiftin parkta uyurken para ve telefonlarının çalındığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei