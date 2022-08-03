Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı! Nefes kesen operasyon kameraya yansıdı - Son Dakika
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Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı! Nefes kesen operasyon kameraya yansıdı

03.08.2022 10:27

Mersin'de terör örgütü PKK üyesi M.E. ve U.B., eylem hazırlığındayken yakalandı. Geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlenen şüphelilerin yakalandığı operasyon saniye saniye kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 'PKK terör örgütüne üye olmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak', 'birden çok yol kesme ve yağma' suçlarından aranan M.E. ve U.B.'nin Akdeniz ilçesinde, konteynerde saklandığı bilgisiyle harekete geçti.

Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı nefes kesen bir operasyonla yakalandı

KONTEYNERDE YAKALANDILAR

Tespit edilen adrese sabah saatlerinde özel hareket polisinin katılımıyla operasyon düzenlendi. M.E. ve U.B. saklandıkları konteynerde yakalandı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 48 mermiyle 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı nefes kesen bir operasyonla yakalandı

SOKAK OLAYLARINA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin geçmiş yıllarda sokak olaylarına karışıp emniyet güçlerine karşı EYP kullandığı belirlendi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı! Nefes kesen operasyon kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı! Nefes kesen operasyon kameraya yansıdı - Son Dakika
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