Tespit edilen adrese sabah saatlerinde özel hareket polisinin katılımıyla operasyon düzenlendi. M.E. ve U.B. saklandıkları konteynerde yakalandı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 48 mermiyle 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, ' PKK terör örgütüne üye olmak', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak', 'birden çok yol kesme ve yağma' suçlarından aranan M.E. ve U.B.'nin Akdeniz ilçesinde, konteynerde saklandığı bilgisiyle harekete geçti.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı! Nefes kesen operasyon kameraya yansıdı - Son Dakika

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