Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

03.08.2022 10:20
Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı.

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, çalışma kapsamında, "terör örgütü PKK'ya üyelik", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "birden çok yol kesme" ve "yağma" suçlarından aranan M.E. ve U.B'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen polis, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi hücre evi olarak kullanılan adreste yakaladı.

Adreste 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 48 fişek, 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen M.E. ve U.B'nin işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı nefes kesen operasyonla yakalandı Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı nefes kesen operasyonla yakalandı
Kaynak: AA

Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:45 İstanbul Bayrampaşa'da çocukların TikTok sevdası hastanede bitti!
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:21 Kızı gibi mesajlaşan baba, uyuşturucu satıcısını döve döve polise teslim etti
09:18 Fatih Altaylı'ya aylar önce verdiği cevap TT olan Caner Özyurtlu'dan gülümseten paylaşım: Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:21:19. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement