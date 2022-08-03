Polis ekipleri, çalışma kapsamında, "terör örgütü PKK'ya üyelik", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "birden çok yol kesme" ve "yağma" suçlarından aranan M.E. ve U.B'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisine ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

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