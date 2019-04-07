Mersin'de Fabrika İşçileri Zehirlendi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada zehirlendikleri belirtilen 29 işçi tedavi altına alındı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada zehirlendikleri belirtilen 29 işçi tedavi altına alındı.



İlçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki fabrikada çalışan işçilerin bir bölümünün zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine iş yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 29 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Zehirlenmenin fabrikadaki gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

6 Yaşındaki Çocuk, Evin Odasına Girince Öğretmen Olan Annesinin Cansız Bedenini Buldu

Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü

Fatih'te Can Pazarı; Kazada Küçük Kız Arabadan Uçtu, 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü

Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru