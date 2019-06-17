Son Dakika Haberleri: Mersin'de fabrika yangını
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Mersin'de fabrika yangını

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yenice Mahallesi D-400 kara yolundaki bir bisiklet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Mersin ve Adana'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangını haber alarak fabrikaya gelen firma yetkilileri de söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:58 Kaynak: AA
Tarsus, Mersin, Güncel
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