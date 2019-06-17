Mersin'de fabrika yangını
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:58 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yenice
Mahallesi D-400 kara yolundaki bir bisiklet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Mersin ve Adana
'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangını haber alarak fabrikaya gelen firma yetkilileri de söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.
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