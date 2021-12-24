MERSİN'DE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ - Son Dakika

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MERSİN Toroslar'da zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla ilçe genelindeki bakkal, toptancı ve marketlere yönelik denetim yaptı.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve tüketicinin mağduriyet yaşamamasını sağlamak için gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen başta olmak üzere, ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat listeleri kontrol edildi. Temel gıda ürünleriyle temizlik maddelerinin fiyatlarını inceleyen ekipler, denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına bakmak amacıyla bazı ürünleri kasaya götürerek karşılaştırdı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin sıklıkla sürdürüleceğini vurguladı.