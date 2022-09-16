Mersin'de feci olay! Üvey kızını öldürüp aynı silahla kendi yaşamına son verdi - Son Dakika
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Mersin'de feci olay! Üvey kızını öldürüp aynı silahla kendi yaşamına son verdi

16.09.2022 20:45
Mersin'de feci olay! Üvey kızını öldürüp aynı silahla kendi yaşamına son verdi

Mersin merkez Toroslar ilçesinde tartıştığı 15 yaşındaki üvey kızını tabancayla vurarak öldüren şahıs aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, sağlık görevlileriyle birlikte girdikleri dairede 2 cesetle karşılaştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, cesetlerden birinin 48 yaşındaki Hakan Uğur'a, diğerinin ise 15 yaşındaki üvey kızı Zeynep B.'ye ait olduğunu belirledi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Görgü tanıklarının ifadesine baş vuran polis, tır şoförü olan Hakan Uğur'un, üvey kızını çıkan bir tartışma sonucu tabanca ile vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği bilgisine ulaştı. Cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de feci olay! Üvey kızını öldürüp aynı silahla kendi yaşamına son verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de feci olay! Üvey kızını öldürüp aynı silahla kendi yaşamına son verdi - Son Dakika
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