Mersin'de fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetişirdi - Son Dakika

Hastaneye getirilen kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Kadınla önce diğer yolcular ilgilendi. Durumu gören otobüsün şoförü Yavuz Kumpınar, istikametini değiştirip yolcuyu Anamur Devlet Hastanesine götürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anamur'da İskele hattında sefer yapan otobüste yolculuk yapan kadın aniden fenalaştı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:05

Kaynak: AA

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