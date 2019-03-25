Son Dakika Haberleri: Mersin'de Fetö'den Gözaltına Alınan 4 Kişi Serbest

Mersin'de Fetö'den Gözaltına Alınan 4 Kişi Serbest

1 saat önce

Mersin'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin'de Fetö'den Gözaltına Alınan 4 Kişi Serbest, System.String[]
Mersin'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ihraç olmuş eski bir öğretmen ile yine ihraç olmuş eski bir komiserin 'TCK'nın 221. maddesinde düzenlenen 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade verdikleri, diğer 2 şüpheli kadının ise bakıma muhtaç çocuklarının bulunması ve soruşturmanın geldiği aşama ve delil durumu göz önüne alınarak 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldıkları bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:37 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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