Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 zanlı yakalandı
23.03.2021 11:17
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapısına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapısına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından sabit hatlardan arandıkları belirlenen zanlıları yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Mersin ve Kahramanmaraş'ta, 5'i aktif görevde 2'si emekli 7 uzman çavuş gözaltına alındı.
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