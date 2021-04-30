Mersin'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında biri görevde, biri emekli, 3'ü askeri okuldan ihraç 5 uzman çavuşun bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, bazı muvazzaf ve meslekten ihraç askerlerin, kent genelindeki büfe ve market gibi iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamlarıyla iletişim kurdukları belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan biri görevde, biri emekli, 3'ü askeri okuldan ihraç 5 uzman çavuşun, "askeri mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, "örgüt fişlemesi", Bank Asya'da hesap artırımı ve aleyhte tanık beyanı yaptıkları belirlenen ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında da yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin gözaltına alınması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.