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Son dakika haber | MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haber | MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

18.02.2022 11:11

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve aralarında aktif görevde olan öğretmenlerin bulunduğu belirtildi. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, soruşturma sürüyor.

Son dakika haber | MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
Son dakika haber | MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
Son dakika haber | MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
Son dakika haber | MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Son Dakika


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