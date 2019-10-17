Son Dakika Haberleri: Mersin'de FETÖ operasyonu: 49 gözaltı
Son Dakika Güncel Mersin'de FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

Mersin'de FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

1 saat önce

MERSİN'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı.

Mersin'de FETÖ operasyonu: 49 gözaltı, System.String[]

MERSİN'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışması yaptığı ve himmet topladığı yönünde alınan istihbaratın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, Mersin'de 40, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya'da 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında 7 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.


Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:40 Kaynak: DHA
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