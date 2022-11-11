Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı - Son Dakika
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Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

11.11.2022 07:28
Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 150 polisle eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 150 polisle eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bazı şahısların emniyetin mahrem imamları ve örgütün sözde üst düzey sorumlularıyla irtibatları bulunduğu belirlendi. Ayrıca daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olarak ifade veren şüphelilerin ifadelerinde adlarının da geçtiği ve örgüte ait olan yapıya eleman devşirmek için kullanılan evlerde kaldıkları tespit edilen 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin birinin örgütte bölge talebe mesullüğü görevinde olduğu, bir diğerinin de 'Bylock' kullandığı öğrenildi.

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte bugün sabah erken saatlerde dron destekli 150 polisin katılımı ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen şüpheliler gözaltına alınmaya başlandı.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip emniyete ifadeye götürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Operasyon, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı - Son Dakika

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