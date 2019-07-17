Son Dakika Haberleri: Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu

4 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İzmir mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen çift, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İzmir mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen çift, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin İzmir'deki mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları gerekçesiyle aranan Y.B. ve eşi M.B'nin Tarsus'ta oldukları belirlendi.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları da öğrenilen zanlılar, polis tarafından düzenlenen operasyonla saklandıkları adreste gözaltına alındı.
Şüphelilerin İzmir'e gönderileceği bildirildi.
Mersin, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paslı tepsilerin, kirli duvarların bulunduğu ekmek fırını şaşkınlık yarattı Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünde talimat veren FETÖ hükümlüsü müdüre 1,5 yıl hapis! Ünlü lokantacı İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası verildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:30:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]