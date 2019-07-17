Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
4 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İzmir mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen çift, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:47 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İzmir
mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen çift, Mersin
'in Tarsus
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin İzmir'deki mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları gerekçesiyle aranan Y.B. ve eşi M.B'nin Tarsus'ta oldukları belirlendi.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları da öğrenilen zanlılar, polis tarafından düzenlenen operasyonla saklandıkları adreste gözaltına alındı.
Şüphelilerin İzmir'e gönderileceği bildirildi.
Paslı tepsilerin, kirli duvarların bulunduğu ekmek fırını şaşkınlık yarattı Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünde talimat veren FETÖ hükümlüsü müdüre 1,5 yıl hapis! Ünlü lokantacı İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası verildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis!