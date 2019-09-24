Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın, Mersin'de tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın, Mersin'de tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan H.A'nın, Tarsus ilçesinde olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?