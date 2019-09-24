Son Dakika Haberleri: Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın, Mersin'de tutuklandı.

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın, Mersin'de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan H.A'nın, Tarsus ilçesinde olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:07:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]