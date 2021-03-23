Mersin'de FETÖ/PDY operasyonunda 7 asker gözaltına alındı
23.03.2021 10:28
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i aktif görevde olan 7 asker gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i aktif görevde olan 7 asker gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, mahrem sorumlular tarafından gizlilik içerisinde sabit hatlardan arandıkları tespit edilen Mersin merkezde aktif görevde 2 uzman çavuş, Tarsus ilçesinde 2'si aktif görevde 1'i emekli uzman çavuş, Anamur ilçesinde görevli bir uzman çavuş ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden emekli bir uzman çavuş olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. - MERSİN
Son Dakika İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor