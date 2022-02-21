Üye Girişi
Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi

21.02.2022 09:38

Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildiMERSİN Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi

MERSİN Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem' yapılanmasında yer aldıkları ve 'Bylock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katılımı ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında aktif görevde bulunan öğretmenlerin de yer aldığı 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2'si kadın 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi
Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi
Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi
Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
Mersin'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi Mersin'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi MERSİN'DE, 12 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE MERSİN'DE, 12 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
09:47 Oğlunun 9 arkadaşını istismar etti! Karşılığında onlara elektronik sigara hediye etti
09:46 Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı
09:30 Survivor'da Yasin "yakacağım burayı" dedi! Devreye mecburen yangın tüpü girdi
09:25 Çiçek hastalığı yeniden hortluyor mu? Bill Gates'in adını sır gibi sakladığı yeni salgın çiçek virüsü
09:00 Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?
08:59 Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?
08:56 "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:16:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement