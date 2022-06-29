Bu kapsamda, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandıkları ve haklarında 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş polis Ş.A. ile öğretmen eşi A.A. Mezitli ilçesindeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı - Son Dakika

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