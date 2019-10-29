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Mersin'de fetö'ye 14 tutuklama

1 saat önce

Mersin'de FETÖ'ye 14 tutuklamaMersin'de FETÖPDY'nin yeni yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de fetö'ye 14 tutuklama, System.String[]

Mersin'de FETÖ'ye 14 tutuklama

Mersin'de FETÖPDY'nin yeni yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından yapılan 5 aylık takibin sonunda aralarında örgütün ilçe abisi, ilçe finansçısı ve bölgeci temsilcileri ile terör örgütünün toplantılarına katılıp maddi yardım sağlayan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı opreasyonda 53 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken, 43'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 29'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:39 Kaynak: DHA
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