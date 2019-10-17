Son Dakika Haberleri: Mersin'de fetöpdy'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika Güncel Mersin'de fetöpdy'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de fetöpdy'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

1 saat önce

Mersin'de FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışması yaptığı ve himmet topladığı yönünde alınan istihbaratın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, Mersin'de 40, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya'da 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 7 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Mersin'de fetöpdy'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
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