Mersin'de fidan dikim etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, kadın basketbolcuların da katılımıyla bir spor salonunun çevresi ağaçlandırıldı.

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası dolayısıyla kentte bulunan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinin basketbolcuları ve teknik ekibinin katılımıyla Yenişehir ilçesindeki Servet Tazegül Spor Salonu'nun çevresini kapsayan alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, teşkilatlarının 183 yıldır tüm dünyanın daha yaşanabilir ve yeşil olması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun her bir fidanın büyük önem taşıdığının altını çizen Karacabey, gelecek nesillere daha iyi Türkiye bırakmak için gayret ettiklerini aktardı.

Karacabey, Türkiye'deki ormancılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler vererek, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) raporlarına göre, Türkiye 2020 yılı itibarıyla dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında dünya 6'ncısı, Avrupa 1'incisi. Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı ve Avrupa 1'incisi. Türkiye orman varlığı bakımından dünya sıralamasında 2015'te 46'ncı sıradayken, 2020 yılı raporlarına göre 27'nci sırada. İklim değişikliğinin etkileri ve artan sanayileşmeyle, insanların orman alanlarına baskısıyla maalesef dünyada orman varlığı azalırken, ülkemizde bunun tam tersine hakikaten topyekun bir mücadeleyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş oldukları vizyon son derece önemli. Özellikle erozyonla mücadele, eylem planı ve ağaçlandırma seferberliği gibi başlatmış oldukları faaliyetlerle ülkemiz bugün FAO'nun raporlarına göre ağaçlandırmada, orman varlığını arttırmada hakikaten gurur duyulacak bir noktaya gelmiş durumda."

"15 gün içerisinde 747 yangın söndürdük"

Tüm dünyada 2021'in büyük felaketlere sahne olduğunu anımsatan Karacabey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orman Teşkilatı olarak geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan süreçte, özellikle 15 gün içerisinde tam 747 yangın söndürdük. Bunlardan sadece birkaç tanesi büyüdüğü için maalesef kamuoyunda bunlar gündeme geldi ama 15 günde bu teşkilatın hiçbir ferdi kafasını yastığa koymadan 747 yangın söndürdü. Adeta millet olarak topyekun bir seferberlik ruhu içerisinde bu yangınlarla mücadele ettik. Çok şükür ki çok daha büyük felaket olacakken bu özverili ve fedakar çalışma sayesinde yangınların tamamını söndürdük. Maalesef 139 bin hektar ormanınız zarar gördü. Bizler 139 bin hektar için çok üzülüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun ormanların yanmasına gönlümüz razı olmuyor."

Diğer konuşmacılar

Vali Ali İhsan Su da Türkiye'nin orman varlığını arttıran ülkeler arasında olduğunu ifade etti.

Geçen yıl bazı kentlerde orman yangınları yaşandığını hatırlatan Su, "İlimizde de yaklaşık 9 bin hektar alan yanmıştı. Geçen seneden bu seneye kadar 10 bin hektar alanın üzerinde yeri ağaçlandırdık. 5 milyon 300 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturduk." diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan da kadın basketbolcular ile Orman Teşkilatını buluşturan anlamlı etkinlik düzenlendiğini, ormanların gelecek nesiller için önemli olduğunu dile getirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, kentteki ormancılık faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü, yılda ortalama 2 bin hektarda 3 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Katılımcılar, ödül töreni sonrasında kadın basketbolcularla fidan dikti.