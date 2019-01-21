Mersin'de Fındık Hırsızlığına Tutuklama
1 saat önce
Mersin'de iş yerinden bir ton iç fındık çaldıkları öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Mersin
'de iş yerinden bir ton iç fındık çaldıkları öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, merkez Akdeniz
ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki C.C'ye ait iş yerinden bir ton iç fındık çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlığı gerçekleştirdikleri öne sürülen A.Y. ve Ö.D, 880 kilogram iç fındıkla Şevket Sümer Mahallesi
'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
El konulan fındıklar sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:20 Kaynak: AA
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