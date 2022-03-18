Mersin'de fırınlar ve unlu mamul üreten işletmeler denetlendi - Son Dakika
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Mersin'de fırınlar ve unlu mamul üreten işletmeler denetlendi

18.03.2022 13:26
Mersin'de fırınlar ve unlu mamul üreten işletmeler denetlendi

Mersin Toroslar ilçesinde, ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri üreten işletmelerde gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Mersin Toroslar ilçesinde, ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri üreten işletmelerde gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, fırınlar ve unlu mamul üreten işletmelere yaptığı denetimlerde, ürünlerin gramaj ve fiyatlarını kontrol etti.

Ekipler denetimler esnasında esnafa çeşitli konularda da uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gıda üretiminde halk sağlığını gözeterek üretim ve satış yapış yapılmasını gerektiğini belirterek, "Amacımız, üretilen ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulmasıdır. Özellikle hijyen ve gramaj konusunda çok hassasız. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz halkımızın hizmetindedir." ifadesini kullandı.

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Toroslar zabıtası fırınları denetledi Toroslar zabıtası fırınları denetledi Cinayet zanlısı tutuklandı Cinayet zanlısı tutuklandı

Toroslar, Zabıta, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de fırınlar ve unlu mamul üreten işletmeler denetlendi - Son Dakika


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