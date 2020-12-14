- Mersin'de fırtına dev dalgalar oluşturdu - Son Dakika

- Mersin'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış kentte etkili olurken, denizdeki dalganın boyu 5-6 metreye ulaştı, sahil kesiminde deniz karaya çıktı

MERSİN - Mersin'de saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış etkili olurken, denizdeki dalganın boyu 5-6 metreye ulaştı, sahil kesiminde deniz karaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptığı Mersin'de, dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, kent merkezinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, fırtına ise özellikle denizde etkili oluyor. Vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşatan fırtına dolayısıyla bazı bölgelerde ağaçların dallarını kırdı. Denizde ise fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Özellikle kent merkezindeki Atatürk Parkı sahili ile Kültür Parkı sahilinde dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu. Sahile vuran dalgalar görenleri korkuturken, bazı bölgelerde deniz karaya çıktı. Ayrıca dalga dolayısıyla denizdeki ağaç parçaları karaya sürüklendi. Balıkçı barınağında bulunan tekneler denize açılamazken, açıkta bulunan büyük tekneler de demir attı. Bunun yanında denizde balık avlanmaya çalışan martıların da uçmakta güçlük çektiği görüldü.

Yağmur ve fırtına, kent merkezinde büyük bir olumsuzluğa yol açmazken, bazı bölgelerde trafikte yoğunluklar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmurlu ve fırtınalı havanın yarın sabaha kadar süreceğini, vatandaşların bu konuda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.