Mersin
'de fırtına hayatı felç etti
Mersin'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, birçok ağacı yerinden sökerken, deniz ile kara da birleşti
Sahilde oturma gruplarını, taşları, ağaçları yerinden söken fırtına, vatandaşlara da zor anlar yaşattı
Vatandaşlar dışarıda gezmekte zorlanırken, tehlikeye rağmen bazı vatandaşlar ise boyları 10 metreyi bulan dalgaları çekmek için birbiriyle yarıştı
Öte yandan Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu
MERSİN - Mersin'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, birçok ağacı yerinden sökerken, deniz ile kara da birleşti. Sahilde oturma gruplarını, taşları, ağaçları yerinden söken fırtına, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Vatandaşlar dışarıda gezmekte zorlanırken, tehlikeye rağmen bazı vatandaşlar ise boyları 10 metreyi bulan dalgaları çekmek için birbiriyle yarıştı.
Dünden beri Mersin'de etkili olan sağanak yağmur, öğleden sonra kendini şiddetli fırtınaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
dün Mersin için uyarı yaparken, kentte fırtına saat 15.00'dan sonra etkisini artırdı. Özellikle denizde şiddetli fırtına etkili olurken, sahilde bulunan ağaçlar, banklar, oturma grupları, taşlar yerinden söküldü. Kent merkezinde etkili olan fırtına dolayısıyla birçok ağaç yerinden sökülürken, caddeler ağaç yapraklarıyla kaplandı. Vatandaşlar dışarıda gezmekte zorlanırken, tehlikeye rağmen bazı vatandaşlar ise boyları 10 metreyi bulan dalgaları çekmek için birbirleriyle yarıştı. Özellikle Atatürk
Parkı, Kültür Parkı'nda deniz ile kara birleşirken, deniz suları Adnan Menderes
Bulvarında yolu trafiğe kapattı. Açıkta bulunan gemiler demir atarak fırtınanın dinmesini beklerken, Balıkçı Barınağında bulunan gemiciler ise zor anlar yaşadı. Fırtına dolayısıyla oluşan dev dalgaların teknelerini batırmaması ve su almaması için kendi imkanlarıyla çalışma yürüten vatandaşlar, teknelerinin karaya vurmaması içinde yoğun çaba sarf etti. Belediye ve polis ekipleri de vatandaşları sahil kesimlerinden uzaklaştırmaya çalışırken, yetkililer fırtınanın sabah saatlerine kadar süreceğini, bu yüzden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Öte yandan Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri de önlem aldı. Gemide haciz işlemlerinden dolayı 2 görevlinin bulunduğu öğrenildi.