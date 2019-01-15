Son Dakika Haberleri: Mersin'de Fırtına Hayatı Felç Etti

Mersin'de Fırtına Hayatı Felç Etti

35 dakika önce

Mersin'de fırtına hayatı felç etti Mersin'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, birçok ağacı yerinden sökerken, deniz ile kara da birleşti Sahilde oturma gruplarını, taşları, ağaçları yerinden söken fırtına, vatandaşlara da zor anlar yaşattı Vatandaşlar dışarıda...

Mersin'de fırtına hayatı felç etti
Mersin'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, birçok ağacı yerinden sökerken, deniz ile kara da birleşti
Sahilde oturma gruplarını, taşları, ağaçları yerinden söken fırtına, vatandaşlara da zor anlar yaşattı
Vatandaşlar dışarıda gezmekte zorlanırken, tehlikeye rağmen bazı vatandaşlar ise boyları 10 metreyi bulan dalgaları çekmek için birbiriyle yarıştı
Öte yandan Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu

MERSİN - Mersin'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, birçok ağacı yerinden sökerken, deniz ile kara da birleşti. Sahilde oturma gruplarını, taşları, ağaçları yerinden söken fırtına, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Vatandaşlar dışarıda gezmekte zorlanırken, tehlikeye rağmen bazı vatandaşlar ise boyları 10 metreyi bulan dalgaları çekmek için birbiriyle yarıştı.
Dünden beri Mersin'de etkili olan sağanak yağmur, öğleden sonra kendini şiddetli fırtınaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün Mersin için uyarı yaparken, kentte fırtına saat 15.00'dan sonra etkisini artırdı. Özellikle denizde şiddetli fırtına etkili olurken, sahilde bulunan ağaçlar, banklar, oturma grupları, taşlar yerinden söküldü. Kent merkezinde etkili olan fırtına dolayısıyla birçok ağaç yerinden sökülürken, caddeler ağaç yapraklarıyla kaplandı. Vatandaşlar dışarıda gezmekte zorlanırken, tehlikeye rağmen bazı vatandaşlar ise boyları 10 metreyi bulan dalgaları çekmek için birbirleriyle yarıştı. Özellikle Atatürk Parkı, Kültür Parkı'nda deniz ile kara birleşirken, deniz suları Adnan Menderes Bulvarında yolu trafiğe kapattı. Açıkta bulunan gemiler demir atarak fırtınanın dinmesini beklerken, Balıkçı Barınağında bulunan gemiciler ise zor anlar yaşadı. Fırtına dolayısıyla oluşan dev dalgaların teknelerini batırmaması ve su almaması için kendi imkanlarıyla çalışma yürüten vatandaşlar, teknelerinin karaya vurmaması içinde yoğun çaba sarf etti. Belediye ve polis ekipleri de vatandaşları sahil kesimlerinden uzaklaştırmaya çalışırken, yetkililer fırtınanın sabah saatlerine kadar süreceğini, bu yüzden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Öte yandan Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri de önlem aldı. Gemide haciz işlemlerinden dolayı 2 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:35 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi

İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:10:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Fırtına Hayatı Felç Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]