Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde gece boyunca etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Erdemli'de dün gece 80 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle ilçe genelinde 1 evin çatısı uçarken, minibüs durağı devrildi, domates ve muz seralarının çatısı ve naylonları zarar gördü. Fırtına ilçe genelinde birçok ağacı ise kökünden sökerek devrilmesine neden oldu.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Merkez Koyuncu ve Yarenler mahallelerinde domates seraları zarar gördü. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin fırtınadan etkilenen ve zarar gören domates seralarına giderek incelemede bulundu. Başkan Rasim Şahin seraların büyük hasar gördüğünü vurgulayarak, "Gece başlayan fırtına nedeniyle seralarımızda büyük hasarlar meydana geldi. Seraların naylonları yırtıldı ve içerisindeki domateslerin zarar görmesine neden oldu. Ziraat Odası ve Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile birlikte kurulacak ekiple hasar tespit çalışmalarımıza başlayacağız. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Koyuncu Mahallesi'nde fırtına nedeniyle domates serasının çatısı uçan çiftçi Ahmet Doğru seralardaki naylonun zarar görmesiyle fidelerin kırıldığını belirterek, "Sabaha karşı çıkan fırtına seramızın üzerini aldı götürdü. Seramızın üzerindeki naylon gidince fidelerimiz kırıldı. Zararımız çok büyük. Allah'tan gelen bir durum. Yapacak bir şey yok. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz" dedi.

EVİN ÇATISI UÇTU

Merkez Mahallesi'nde oturan Erdoğan Fidan 'a ait olan bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçtu. Fırtınanın çıktığını fark edince hemen evden çıktıklarını söyleyen Erdoğan Fidan, "Sabaha karşı fırtına çıktı. Birden bir gürültü koptu ve evimizin çatısı uçtu. Hemen çocuklar ile birlikte kendimizi dışarıya attık. Çok şükür yaralanma olmadı. Canımızı zor kurtardık. Allah beterinden korusun" dedi.

Fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki minibüs duralarının çatısı da devrildi.