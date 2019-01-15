Mersin'de Fırtına Kargo Gemisini Sürükledi (4)
1 saat önce
MERSİN'de fırtına nedeniyle sürüklenen Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, karaya oturdu.
MERSİN'de fırtına nedeniyle sürüklenen Lübnan
bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, karaya oturdu.
Kentte 10 gündür süren yağışla birlikte bu sabah başlayan fırtına, bir kargo gemisinin karaya oturmasına neden oldu. Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi de fırtına nedeniyle demirli bulunduğu Mersin
Limanı'ndan sürüklendi. Gemi, sahile 500 metre kala karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri, gemideki personeli kurtarmak için çalışma başlattı. - Mersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:00 Kaynak: DHA
Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu
Fırtına Minareye Zarar Verdi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi