Mersin'de Fırtına Nedeni ile Karaya Oturan Gemi Satıldı
1 saat önce
MERSİN'de karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisi, ihale ile satıldı.
MERSİN'de karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisi, ihale ile satıldı.
Liman sahasında demirliyken 15 Ocak günü etkili olan fırtına nedeni ile bulunduğu noktadan sürüklenen Lübnan
bandıralı kargo gemisi Wardeh, liman mendireğine yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Hacizli olduğu öğrenilen gemideki 2 personel ertesi gün helikopterle kurtarılırken, tanklardaki 400 ton yakıt ile 20 ton yağın geminin alt kısmında oluşabilecek çatlaklar nedeni ile denize sızma ihtimali göz önünde bulundurarak, geminin çevresine bariyer çekildi. Yaşanan olayın ardından Liman Başkanlığı tarafından acil satış kararı çıkarılan gemi, ihaleyle 9 milyon TL'ye satıldı. İhaleyi kazanan şirketin, ilerleyen günlerde gemiyi karaya oturduğu noktadan çekeceği açıklandı. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:18 Kaynak: DHA
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