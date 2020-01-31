Mersin'de fırtına seralara zarar verdi, bir evin çatısı uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de fırtına seralara zarar verdi, bir evin çatısı uçtu - Son Dakika

Mersin'de fırtına seralara zarar verdi, bir evin çatısı uçtu

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı seralar ile bir evde hasar oluştu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı seralar ile bir evde hasar oluştu.

İlçede etkili olan fırtına, domates ve muz seralarına zarar verdi. Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erdemli Ziraat Odası ekipleri, ilçe genelindeki hasarın tespiti için çalışma başlattı.

Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fırtınadan yeni dikilen domates fideleri ile muz seralarının etkilendiğini tespit ettiklerini belirten Şahin, "Rüzgarın şiddeti azalmadığı için parçalanan seralara yeni naylon çekilemiyor. Rüzgarın hafiflemesinin ardından tadilatlara başlanacak." dedi.

Evin çatısı uçtu, durak yıkıldı

Fırtına, bir evin çatısının uçmasına, bir otobüs durağının yıkılmasına da neden oldu.

Çatısı uçan evin sahibi Erdoğan Fidan, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Evden çıktığımızda çatının uçtuğunu gördük. Çatı, fidanların ve su kuyusunun üzerine düştü. Evimiz kullanılamaz hale geldiği için başka bir yere taşınacağız." ifadesini kullandı.

Mersin'de fırtına seralara zarar verdi, bir evin çatısı uçtu

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı
Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:13:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de fırtına seralara zarar verdi, bir evin çatısı uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]