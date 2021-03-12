MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu - Son Dakika

MERSİN Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu
12.03.2021 15:54
Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu (5)FIRTINAYLA GELEN ÖLÜ CARETTA, SAHİLE VURDUMersin'in Silifke ilçesi Boğsak Sahili'nde dün gece meydana gelen şiddetli fırtına, ağaçların dallarını kırdı.
Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu (5)
FIRTINAYLA GELEN ÖLÜ CARETTA, SAHİLE VURDU
Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak Sahili'nde dün gece meydana gelen şiddetli fırtına, ağaçların dallarını kırdı. Dallar, evlerin çatılarına zarar verdi. Bazı ağaç dalları denize kadar uçtu. Fırtınayla birlikte dev dalgaların getirdiği yavru caretta carette ölüsü, sahile vurdu. Ölü caretta caretta, geldiği dalgalarla birlikte denize geri döndü.
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