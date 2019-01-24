Mersin'de Fırtına ve Su Baskını Seraları Vurdu, Verim Yüzde 70 Düştü, Fiyatlar Tavan Yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin'de geçen hafta etkili olan şiddetli fırtına ve yağmurun yol açtığı su baskınları, başta seralar olmak üzere ekili alanlara büyük zarar verdi.

MERSİN (İHA) – Mersin'de geçen hafta etkili olan şiddetli fırtına ve yağmurun yol açtığı su baskınları, başta seralar olmak üzere ekili alanlara büyük zarar verdi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı, yaşanan afet nedeniyle özellikle sebzede yüzde 70 verim kaybı olduğunu, bunun da sebze fiyatlarını artırdığını söyledi.



Mersin'de 15 Ocak günü öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağmur, 16 Ocak'ta da gece boyunca devam etmiş, denizin taşması, geminin karaya oturması, ağaçların devrilmesi, çatıların uçması gibi çok sayıda olumsuzluk kenti felç etmişti. Fırtına ve şiddetli yağmur, ekili alanlarda da su baskınlarına yol açmış, özellikle seralar sulara gömülmüş ve ürünler büyük zarar görmüştü.



"Fideler çürüdü, fiyatlar arttı"



İl genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmurun neden olduğu zararları İHA muhabirine anlatan Mersin Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı, Mersin'de yıllardır bu kadar çok yağış olmadığına işaret etti. Bu sene haddinden fazla yağış olduğunu belirten Sakallı, son fırtına ve yağmurda seraları ve açıkta ekili sebzeleri su bastığını, bu nedenle fidelerin çürüdüğünü ifade etti. Bunun da sebze fiyatlarını artırdığına dikkat çeken Sakallı, "Örneğin biberin fiyatını artırdı. 100 kilogram biber toplanan bir yerde bu 20-25 kilograma düştü. Verim düşüklüğü oldu, fidelerimiz kurudu. Fiyatların artışı bundan" dedi.



"Akdeniz ilçesi hariç 34 milyon lira zarar olduğu tahmin ediliyor"



Yaşanan afetin il genelinde büyük zarara neden olduğunu, zarar tespit çalışmalarının halen sürdüğünü dile getiren Sakallı, "İl genelinde merkez Akdeniz ilçesi hariç 34 milyon lira zarar olduğu tahmin ediliyor. Çiftçilerin durumu iyi değil. Çiftçilerimiz perişan. Geçen haftaki anormal yağışa fırtına da eklendi. Fırtına seraların üzerini attı ve yağmur içeriye doldu. Su taşkınları da seraya doldu, ürünleri çürüttü. Akdeniz ilçesinde özellikle biber, domates, marul, salatalık zarar gördü. Sera altındaki ürünlerin hepsi zarar gördü. Ekili alanlarda narenciye dökme yaptı. Hem yağışın bu kadar çok olması hem de fırtına olunca narenciyenin yüzde 30'u yere indi. Ayrıca birçok yerde heyelan oldu" diye konuştu.



"Sebzede yüzde 70 civarında verim kaybı var. Fiyatlar yükselecek"



Şu anda tarım ilçe müdürlüklerinin etkilenen bölgelerde zarar tespiti yaptıklarını belirten Sakallı, "Su baskını ve fırtına nedeniyle şu anda biber başta olmak üzere diğer sebzelerde verim kaybı yüzde 60-70 civarında. Bu da piyasayı tetikledi. Örneğin biber burada 5-6 liraya satılıyorsa İstanbul'da belki 15-20 lira. Bu, verim düşüklüğünden kaynaklanıyor. Bu zarar olmasaydı piyasaya daha çok ürün sürülürdü, piyasa da düşerdi. Şimdi yapacak bir şey yok. 100 kilogram ürün topladığın yerden 20 kilogram toplarsan ne olacak? Fiyatlar yükselip gidecek" ifadelerini kullandı.



"Borçlarımız ertelensin, fide yardımı yapılsın"



Çiftçinin perişan durumda olduğunun altını çizen Sakallı, devletten çiftçiye katkı yapmasını beklediklerini kaydetti. Zarar tespitinin tamamlanmasının ardından net rakam ortaya çıktığında devletin desteğini beklediklerini vurgulayan Sakallı, şunları söyledi:



"Net rakam çıktığı zaman devletten fide yardımı bekliyoruz, çünkü bunlar çürüyor. Çiftçi tekrar dikim yapacak. Zaten bunun yüzde 80'i kredi. Kredi çekmiş çiftçi fide almış. Çiftçiyi ayakta tutmak ve üretimi çoğaltmak için borçlarımızın ertelenmesi ve yeni bazı kaynaklar oluşturulması lazım. Böylece çiftçi nefes alır. Yoksa borcu borçla kapatmak zorunda kalacağız." - MERSİN

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