Mersin'de Fırtınanın Yaraları Sarılıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi , Mersin'de iki gün boyunca etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın ardından yaraları sarmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle zarar gören bölgelerde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.Mersin genelinde etkili olan ve kent merkezinde özellikle sahil kesiminde denizin taşmasıyla sonuçlanan fırtınanın izleri siliniyor. Ekipler en kısa sürede Mersin'i eski haline getirmek amacıyla çalışmalara devam ediyor. Özellikle Babil Kavşağı ile Suphi Öner Öğretmenevi arasındaki bölgenin büyük zarar görmesi nedeniyle çalışmalarını o noktalarda yoğunlaştıran ekipler, denizden sahil şeridine gelen ağaç parçalarını ve çöpleri temizliyor. İş makinesi, kamyon, pick-up, kovalı ve traktör gibi araçlarla sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında, sahil çöplerden arındırılıyor. Vakumlu yol süpürme araçları ile şehri temizleyen ekipler, kentte hayatı normale döndürmek için çaba sarf ediyor. Belediye yetkilileri, temizliğin yaklaşık bir hafta süreceğinin tahmin edildiğini bildirdiler.Öte yandan, fırtına ve sağanak yağıştan zarar gören bölgelerde, devrilen ağaçları düzeltip, yıkılanları kesip fidanlığa götüren ve sahil şeridindeki çamurları sıyırarak, çimleri yıkayan ekipler, gerekli noktalarda da yıkama çalışmaları yapıyor. Mersin merkezde yoğunlaşan çalışmalar ile bozulan yolların bakım ve onarımı ile kaldırım çalışmaları da yapılıyor. Şehirdeki zarar gören bayrak ve afişleri düzelten ekipler, tehlike arz eden tabelalara karşı da önlem alarak, indirilmesi gereken tabelaların sökümünü gerçekleştiriyor, bazılarını da daha sağlam hale getiriyorlar. Ayrıca zarar gören kent mobilyaları, oyun grupları ve korkulukların da tamir ve tadilatları gerçekleştirilmeye başlandı.Ekiplerin sahilde sürdürdükleri temizlik çalışmalarını izleyen vatandaşlardan Ali İhsan Özgen, "Çok iyi yapıyorlar, sahili temizliyorlar. Neticede bu Allah'ın bir afeti. Önceden ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, gene de her şeyi tam halletmek mümkün değil. En azından uğraşıyorlar" dedi.Emekli Öğretim Üyesi Hasbi Yılmaz da "Yaşanan afetten dolayı sahilde çöp yığınları çok birikmiş. Belediye ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. En az 100'e yakın ekip var ve sağlıklı bir şekilde çalışıyorlar. Vatandaşa iyi hizmet verebilmek için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar" şeklinde konuştu.Emekli Doktor Mehmet Şükrü Tuncer ise başlayan çalışmaların çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bu çalışmalar vatandaşın ve memleketin hayrına. Tabi ki bizim herhangi bir katkımız olmamasına rağmen, katkımız takdir etmek. Bu felaket doğal bir olaydır. Ama altyapısı herhalde daha mükemmel olsaydı bu kadar olmazdı. Buna rağmen başka yerlerden daha iyi bir durumdayız ki daha büyük felaketler olmadı. Mersinimize sahip çıkalım, çünkü Mersin hakikaten çok güzel bir yer. Ben Amerika 'da ve New York 'ta okudum. Kolombiya Üniversite Hastanesi'nde ihtisas yaptım. Rusya Çin ve Avrupa 'nın birçok memleketlerini gezdim. Benim memleketim gibi güzel bir memleket yok" ifadelerini kullandı. - MERSİN