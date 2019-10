Mersin'de FRC Liseler Arası Robotik Turnuvası heyecanı başladı

MERSİN (İHA) – Mersin'de, FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası heyecanı başladı. Mersin'in ilk kez ev sahipliği yaptığı turnuvada, Türkiye genelinde 42 takım ve 550 öğrenci, robotlarını yarıştırarak şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvada Mersin'i, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan R3D3 robot takımı temsil edecek.



Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ana sponsorluğunda, Technokids Mersin ve JR Robotics iş birliğinde 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Firts Robotics Competitions (FRC) Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvasında, takımlar rekabet ile dostluğun, bilim ile eğlencenin buluştuğu arenada, kıyasıya bir mücadele sergileyecekler ve öğrenirken eğlenecekler. Servet Tazegül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda, ilk gün deneme maçlarıyla başlayan turnuvada, 2 gün boyunca öğrencilerin kumanda ettiği robotların yarıştığı, rekabetin ve işbirliğinin üst düzeyde olduğu heyecan verici yarışmalar gerçekleştirilecek.



FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvasının açılışı, düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen, Hacı Özkan ve Baki Şimşek, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



"Bu turnuva Mersin'e yakıştı"



Turnuvanın açılış konuşmasını yapan MTOSB Başkanı Tekli, FRC'nin dünyada düzenlediği robotik yarışmasının 30'uncu yılında, Fikret Yüksel Vakfı ile birlikte Türkiye'de bu yıl 3'üncüsünün Mersin'de yapılmasından son derece mutlu olduklarını söyledi. Mersin'de ilk kez gerçekleştirilen robot yarışmasının önümüzdeki yıl da burada yapılacağı müjdesini veren Tekli, yarışmaya katkı sunan herkese teşekkür etti. Tekli, "Bu turnuva Mersin'e yakıştı. Mersin'de yapılan birçok etkinliğe robot yarışması da damgasını vuracak. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.



"Teknolojiyi kullanan, geliştiren ve üreten ülke olmadıkça lider ülke olmak mümkün değil"



TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal da Barış Pınarı Harekatına destek veren sözlerle başladığı konuşmasında, Türkiye'de 3'üncü, Mersin'de ilk kez yapılan FIRST Robotik Yarışması heyecanının bugünden itibaren başladığını vurguladı. Şu anda teknolojiyi kullanan, geliştiren ve üreten ülke olmadıkça lider ülke olmanın mümkün olmadığını belirten Mandal, öğrencilere seslenerek, "Sizlerin, bu sürecin içinde olma katkınız; sadece teknolojiyi kullanma noktasında değil, geliştirme ama daha da önemlisi üretme noktasındadır. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Şu an bütün ülkelerdeki en önemli ihtiyaç, teknoloji tabanlı bir bilgiyi üretmek ve daha da önemlisi bu bilgiyi kullanacak insan kaynağının geliştirilmesi" diye konuştu.



"2022'de anahtar kelime teknoloji, tasarım ve programlama olacak"



Dünya Ekonomik Forumunun 2018'de yayınladığı raporda, şu an henüz gelişme aşamasında olan, 2022 yılında ise anahtar kelime olacak teknoloji, tasarım ve programlamanın öne çıkacağına dikkat çeken Mandal, "Sizler, bunu şimdiden yakalamışsınız. O yüzden bizim sizlere destek vermek için her türlü çaba içinde olmamız gerekiyor. 'Robot' dediğimiz kavram, yıllar önce endüstride kullanılmasıyla başladı. Ama bugün artık sosyal robotları, uzayın derinliklerini konuşuyoruz. Artık robotu sadece sanayide ve ileri üretim süreçlerinde değil, hayatın her aşamasında kullanacağız. Bundan dolayı sizin yapmış olduğunuz katkı, sadece bir robot yarışması değil, bunun ötesinde geleceğin teknolojilerinin gelişmesinde anahtar bir süreç. Gelecekte, ülkemizin hem bölgesel hem ülkesel lider olma pozisyonunda yaptığınız katkıların kesinlikle kayda değer önemli bir rolü var. Biz de TÜBİTAK olarak yaptığımız destekler ve etkinliklerle bu sürecin içinde aktif olarak yer almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yarışmanın, önümüzdeki yıl da Mersin'de yapılmasının sözünü aldık"



Vali Su ise dünyada teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediğine, her gün yeni gelişmeler olduğuna işaret etti. Türkiye'nin de bu gelişmelere ayak uydurması gerektiğinin altını çizen Su, şöyle devam etti: "Biz de ilimiz bazında ve ülkemiz genelinde hep birlikte bu çağa, bu teknolojiye ayak uydurmak için bir dizi çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalardan birini de bugün ilimizde robotik yarışmalarla gerçekleştirmiş oluyoruz."



Gençlere seslenen Su, "Bu yarışma gerçekten çok önemli. Bir taraftan sizler, bu yarışmalar münasebetiyle teknolojik gelişmeleri, kodlamayı, robotik dünyada meydana gelen gelişimi görme ve yapma fırsatı buluyorsunuz; diğer taraftan da bu yarışmalarda ekip ruhu gösteriyorsunuz. Sizlerin bu yarışmalarda eldi ettiği tecrübeler, yarın ülkemizin geleceğine daha büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.



Vali Su, Vakıf temsilcileriyle yaptıkları görüşmede, robotik yarışmasının önümüzdeki yıl da Mersin'de yapılması sözünü aldıklarının da müjdesini verdi.



Konuşmaların ardından farklı illerden gelen öğrenci takımları sıralama maçlarına başladı. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Mersin'i temsil edeceği FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvasında, öğrenciler kendi yaptıkları robotlarla verilen görevlerin üstesinden gelmeye çalışacak. İlk yarışmada, takımlar robotlarıyla verilen hedefe top atmak için mücadele verdi. - MERSİN