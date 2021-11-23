Freni arızalanan otobüs, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde freni arızalanan halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mustafa Fuat Gündeş (42) idaresindeki 33 C 5063 plakalı halk otobüsü, Atatürk Caddesi'nde freninin arızalanması sonucu Kültür Parkı Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı.
Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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