Mersin'de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

08.04.2022 12:13
Mersin'de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde freni patladıktan sonra bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde freni patladıktan sonra bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 33 K 1669 plakalı otomobil, İmamlı Mahallesinden Silifke istikametine seyir halindeyken Akyokuş mevkisinde freni patlaması sonucu bariyere çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Hamdi Sak olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Şerife Sak ve Emircan Uysal olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, trafik kontrollü olarak tek taraflı sağlandı.

Olayı duyarak kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. - MERSİN

Mersin'de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

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Otomobil, Jandarma, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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