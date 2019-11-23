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Mersin'de fuar zamanı

6 saat önce

Vali Ali İhsan Su, CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılış töreninde, yaklaşık 150 bin kitap severin fuarı gezmesinin hedeflendiğini söyledi.

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Vali Ali İhsan Su, CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılış töreninde, yaklaşık 150 bin kitap severin fuarı gezmesinin hedeflendiğini söyledi.


Kitabın, insan hayatında önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Su, "Bilgi edinmenin temel kaynaklarından biri kitaplardır. Edinilen bilgilerin depolanmasını, kayda geçirilmesini ve kaybolmamasını sağlayan unsurlardan biri yine kitaptır." dedi.


CNR Holding İcra Kurulu Üyesi Ali Bulut da 15 bin metrekarelik alanda açılan fuara 150'den fazla yayınevinin katıldığını belirtti.


Bulut, Ahmet Ümit'in de aralarında olduğu yazarların imza günlerinde okuyucularıyla bir araya geleceğini söyledi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen ve öğrencilerin ücretsiz ziyaret edebileceği fuar, 1 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Ali ihsan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:51 
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