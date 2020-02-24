Mersin'de fuhuş operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanıp, gözaltına alınan pansiyon müdürü, 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçundan tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir pansiyonda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Narlıkuyu Mahallesi'ndeki söz konusu pansiyonda Kimlik Bildirim Sistem üzerinde boş olduğu bildirilen odalarda yapılan kontrolde Fas uyruklu bir kadın ile bir erkek suçüstü yakalandı. Fuhuş yaptırılan Fas uyruklu kadın, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Pansiyonun ruhsatı iptali edilirken, Kimlik Bildirim Sistemi'nde odaların boş gösterilmesinden dolayı 9 bin 12 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan pansiyon müdürü ise 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.