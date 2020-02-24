Mersin'de fuhuş operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de fuhuş operasyonu - Son Dakika

Mersin'de fuhuş operasyonu

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde fuhuşa yer ve imkan sağlamak suçundan yakalanan bir pansiyonun işletme müdürü tutuklandı.

Mersin'de fuhuş operasyonu, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde fuhuşa yer ve imkan sağlamak suçundan yakalanan bir pansiyonun işletme müdürü tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir pansiyonda yabancı uyruklu bayanlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kimlik bildirim sisteminde boş olduğu bildirilen odalarda yapılan kontrollerde, yabancı uyruklu bir kadın ile bir erkek, fuhuş amaçlı uygunsuz vaziyette suçüstü yakalandı. Yabancı uyruklu kadın, İl Göç İdaresine teslim edildi.


Söz konusu pansiyonun ruhsatının iptali ve kimlik bildirim sisteminde odaların boş gösterilmesinden dolayı 9 bin 12 lira idari para cezası uygulanırken, 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen işletme müdürü ise tutuklandı. - MERSİN

Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu
Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:30:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]