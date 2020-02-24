Mersin'de fuhuş operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde fuhuşa yer ve imkan sağlamak suçundan yakalanan bir pansiyonun işletme müdürü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir pansiyonda yabancı uyruklu bayanlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kimlik bildirim sisteminde boş olduğu bildirilen odalarda yapılan kontrollerde, yabancı uyruklu bir kadın ile bir erkek, fuhuş amaçlı uygunsuz vaziyette suçüstü yakalandı. Yabancı uyruklu kadın, İl Göç İdaresine teslim edildi.



Söz konusu pansiyonun ruhsatının iptali ve kimlik bildirim sisteminde odaların boş gösterilmesinden dolayı 9 bin 12 lira idari para cezası uygulanırken, 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen işletme müdürü ise tutuklandı. - MERSİN