Mersin'de fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de fuhuş operasyonu

7 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narlıkuyu Mahallesi'nde bir pansiyonda fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhşa aracılık yaptığı ve yer temini ettiği iddiasıyla işletme sahibi gözaltına alındı.

Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden gerekli bildirimi yapmadığı tespit edildiği için 9 bin 12 lira idari para cezası uygulanan işletme sahibi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zorla fuhuş yaptırılan Fas uyruklu bir kadın da ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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