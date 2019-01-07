Son Dakika Haberleri: Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

54 dakika önce

Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan akraba 3 kadından 2'si tutuklandı.

Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan akraba 3 kadından 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı istihbaratına ulaştı.

Bir müddet izlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı iddia edilen N.A, Z.A. ve G.A. isimli kadınlar ile H.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından G.A. ve H.Ö. serbest bırakıldı, "fuhuş yapmak" ve "yer temin etmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen N.A. ve Z.A. tutuklandı.

Öte yandan, kadınlardan N.A. ile Z.A'nın elti, G.A'nın ise akrabaları olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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