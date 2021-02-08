Mersin'de fuhuş operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de fuhuş operasyonuna 4 tutuklama

08.02.2021 12:41
Mersin'de fuhuş operasyonuna 4 tutuklama

MERSİN'in Gülnar ilçesinde jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülnar ilçesinde fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. 3 aylık takibin ardından kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 6 cep telefonu, 25 litre gümrük kaçağı içki, çok sayıda cinsel uyarıcı ilaçlar ele geçirildi.Jandarmada işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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