Son Dakika Haberleri: Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde fuhuş yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde fuhuş yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde bir evde fuhuş yaptırıldığı istihbaratı aldı.

Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda, "Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla 4 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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