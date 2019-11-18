Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda, "Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla 4 kişi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde bir evde fuhuş yaptırıldığı istihbaratı aldı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir evde fuhuş yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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