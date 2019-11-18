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Mersin'de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde fuhuş yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:52 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde fuhuş yapıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde bir evde fuhuş yaptırıldığı istihbaratı aldı.
Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda, "Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla 4 kişi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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