Son dakika haber! Fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş yapan ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların adreslerinde 7 cep telefonu, pompalı tüfek, 10 kartuş, polis yeleği ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

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