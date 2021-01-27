Gasp iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de, sosyal medyadan arkadaşlık kurma bahanesiyle tanıştıkları kişileri randevu yerinde tehditle gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sosyal medyadan tanıştığı kadınla buluşmaya giden kişinin, randevu yerinde maskeli 3 şüpheli tarafından bıçak tehdidiyle ormanlık alana kaçırıldığı, burada ağzının bantla kapatıldığı, el ve ayaklarının iple bağlandığı ve üzerindeki 6 bin lira ile değerli eşyalarının gasbedildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bir kadının sosyal medyadan vatandaşlarla arkadaşlık kurduğunu, randevu verdiği yere ise 3 erkekle gittiğini, buraya gelen kişileri de tehditle gasbettiklerini belirledi.
Zanlıların adreslerini tespit eden ekipler, 4 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Adreslerde ele geçirilen yüzük, telefon ve 6 bin lira gasbedilen vatandaşa teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 erkek zanlı tutuklandı, kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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