Son Dakika Haberleri: Mersin'de Gazdan Zehirlenenlerin Sayısı 33'e Yükseldi

Mersin'de Gazdan Zehirlenenlerin Sayısı 33'e Yükseldi

1 saat önce

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sızan gazdan zehirlenen 33 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de Gazdan Zehirlenenlerin Sayısı 33'e Yükseldi, System.String[]
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sızan gazdan zehirlenen 33 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kromsan Fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen gaz sızıntısından dolayı 33 işçi zehirlendi. Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:01 Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa
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