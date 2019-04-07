Mersin'de Gazdan Zehirlenenlerin Sayısı 33'e Yükseldi
1 saat önce
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sızan gazdan zehirlenen 33 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Mersin
'in merkez Akdeniz
ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sızan gazdan zehirlenen 33 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı
Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kromsan Fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen gaz sızıntısından dolayı 33 işçi zehirlendi. Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
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