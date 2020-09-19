Mersin'de Gaziler Günü sade bir törenle kutlandı - Son Dakika

Mersin'de Gaziler Günü sade bir törenle kutlandı

Mersin'de 19 Eylül 'Gaziler Günü', Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Mersin'de Gaziler Günü sade bir törenle kutlandı, System.String[]

Mersin'de 19 Eylül 'Gaziler Günü', Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

"Atatürk'e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi Verilmesinin 99. Yıl dönümü ve Gaziler Günü" kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda sade bir törenle yapıldı. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çırakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, gaziler ve askeri erkan katıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını dolayısıyla belirli sayıda insanın katıldığı törende, sosyal mesafe kuralına da uyuldu.

Törende Vali Su, Tuğamiral Gedik, Başkan Seçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkan Yardımcısı Gülbeyaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkleri sunuldu. Ardından tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü mesajının okunmasıyla son buldu. - MERSİN

19 Eylül Gaziler Günü, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de Gaziler Günü sade bir törenle kutlandı - Son Dakika


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